Os resultados da votação

Nuno Santos foi o segundo mais votado na corrida ao Prémio Puskás , com 18 pontos, menos 4 do que o brasileiro Guilherme Madruga , o grande vencedor.O jogador do Sporting foi mesmo o mais votado na votação popular - levou 9 pontos nesse particular -, mas acabou por perder na votação dos especialistas, que preferiram até o tento de Julio Enciso e colocaram o tento do leão na terceira posição (levou 7 pontos).Segundo a FIFA, do painel de especialistas que escolhe os prémios da gala The Best fazem parte Petr Cech (Rep. Checa), Didier Drogba (Costa do Marfim), Brett Emerton (Austrália), Rio Ferdinand (Inglaterra), Asamoah Gyan (Gana), Kaká (Brasil), Mario Kempes (Argentina), Alexi Lalas (Estados Unidos), Jon Obi Mikel (Nigéria), Park Ji-sung (Coreia do Sul) e Ivan Vicelich (Nova Zelândia).