«O melhor jogador do Benfica foi mesmo o árbitro Artur Soares Dias»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a derrota frente ao Benfica (2-1) , no dérbi de loucos da 11.ª jornada da Liga Betclic."Demonstração de grande espírito coletivo do Sporting. Obviamente, custa muito perder assim, mas aos 10 minutos já se sabia que o Sporting não ia acabar com 11. A equipa sai de cabeça erguida. O melhor jogador do Benfica neste jogo foi mesmo o árbitro Artur Soares Dias.""Complicou muito jogar com 10 durante quase toda a segunda parte. Não merecíamos perder, lutámos bem com 10 e o Benfica teve sorte. A expulsão é, sem dúvida alguma, o momento do jogo. O Sporting lutou durante toda a segunda parte. Instantes finais foram fatais.""Partida equilibrada em que o Benfica teve a sorte do jogo, o Sporting quebrou fisicamente nos descontos e Gonçalo Inácio foi anjinho. Tinha um amarelo e, depois, foi Artur Soares Dias no seu melhor. O Sporting fez um jogo heróico e até 10 contra 11 equilibrou na posse de bola."