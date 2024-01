ONZE DO SPORTING: Adán; Eduardo Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulmand, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e Gyökeres



Suplentes: Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Neto, Essugo, Paulinho, Geny, Daniel Bragança e Rafael Pontelo



ONZE DO CASA PIA: Ricardo Batista; Larrazabal, João Nunes, Tchamba e Leonardo Lelo; Tiago Dias, Neto, Beni e Pablo Roberto; Lameiras e Clayton



Suplentes: Lucas Paes, Soma, Benaissa, Fernando, Rafael Brito, Geraldes, Fernando Andrade, Felippe e Isaac



Siga o jogo AQUI

O Sporting recebe esta segunda-feira o Casa Pia, às 20h45, em partida da 19.ª jornada da Liga Betclic. Consulte as opções de Rúben Amorim para a partida, bem como as escolhas de Pedro Moreira.Pese ter estado no banco de suplentes contra o Sp. Braga, nas meias-finais da Allianz Cup, St. Juste não consta da ficha de jogo do Sporting para a receção ao Casa Pia. Segundo confirmou fonte dos leões, a ausência é mera opção, recordando que o futebolista vem de um longo período sem competir, devido a lesão no tornozelo esquerdo.