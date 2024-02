O onze do Sporting para a visita a Famalicão

O Sporting visita este sábado o Famalicão em partida da 20.ª ronda da Liga Betclic, que estava inicialmente agendada para as 18 horas mas que entretanto foi reagendada para as 19 horas por falta de policiamento no Estádio Municipal de Famalicão. Consulte as opções de Rúben Amorim para este duelo, bem como as escolhas de João Pedro Sousa.Luíz Júnior; Riccieli, Mihaj e Justin; Nathan, Zaydou Youssouf, Topic, José Luis Rodríguez e Martin Aguirregabiria; Danho e Jhonder Cádiz.Suplentes: Zlobin, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Gustavo Sá, Dobre, Sorriso e Théo.Adán; Eduardo Quaresma, Sebástian Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Pote, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Paulinho.Suplentes: Franco Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Marcus Edwards, Luís Neto, Daniel Bragança, Rafael Pontelo, Ricardo Esgaio e Koindredi.Siga o jogo AQUI