O onze do Sporting para o jogo com a U. Leiria

O Sporting joga no terreno da U. Leiria, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, com apito inicial marcado para as 20h45. Estas são as escolhas de Vasco Botelho da Costa e Rúben Amorim para esta partida.Kieszek, Bura, Vasco Oliveira, Diogo Amado, Leandro Silva, D'Avilla, Ouuattara, Pedro Empis, Lucho Vega, Jair Silva e Van Der Gaag.Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Leandro Antunes, Rashaan Fernandes, Leandro Silva, Valdir Jr., Bryan Rochéz, Marcos Silva e Paul Ayongo.Franco Israel; Eduardo Quaresma, Coates, Matheus Reis; Geny, Hjulmand, Pote, Nuno Santos; Edwards, Gyökeres e Trincão.Suplentes: Adán, Diogo Pinto, Morita, Luís Neto, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Rafael Pontelo, Ricardo Esgaio e Koba Koindredi.Siga o jogo AQUI