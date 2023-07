Obras em Alvalade: Sporting anuncia mais uma novidade

O Sporting vai instalar até ao final da época rede wi-fi no Estádio José Alvalade, no Pavilhão João Rocha e na Academia Cristiano Ronaldo. O anúncio é feito esta quinta-feira pelo vice-presidente e administrador da SAD André Bernardo, em editorial no jornal do clube."Os sócios, colaboradores e parceiros do Sporting CP vão poder usufruir na Nova Era 2.0 de uma rede de Wi-Fi no Estádio, Pavilhão e Academia. É mais um marco crítico para o nosso objetivo de excelência de experiência, com uma parceria que brevemente tornaremos pública, garantindo que a solução de Wi-Fi será implementada faseadamente ao longo da época 2023/2024", explica o dirigente leonino.No caso concreto do Estádio de Alvalade, a medida está nesta altura em processo de conclusão e será uma realidade no espaço de poucas semanas. Trata-se de mais uma das grandes novidades no recinto do Sporting para esta temporada.Outra das mudanças, como revelou André Bernardo na semana passada, será a instalação de novos torniquetes que vão permitir o acesso mais rápido ao estádio, através da Gamebox digital e bilhetes eletrónicos. E há novidades também neste campo."A e-Gamebox já foi lançada e está a um click de ser adicionada à wallet do telemóvel. Os primeiros torniquetes novos já chegaram e estamos a preparar o piloto para até final do ano civil podermos ter novos torniquetes e tecnologia NFC a funcionar", pontua André Bernardo.O Sporting, recorde-se, está ainda a levar a cabo a remoção de azulejos no exterior de Alvalade. As obras estão avançadas e poderão ficar concluídas em breve, tornando o estádio totalmente verde, depois da substituição das cadeiras coloridas no interior.Os leões vão jogar este domingo em Alvalade, por ocasião do Troféu Cinco Violinos, na estreia em casa na época 2023/34, após 12 dias de estágio em Lagos. O adversário neste encontro de apresentação aos sócios será o Villarreal, de Espanha.