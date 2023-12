Oficial: Geny Catamo renova com o Sporting até 2028

Aí está o presente de Natal antecipado ontem por: Geny Catamo renovou esta sexta-feira contrato com o Sporting, passando a estar ligado ao clube de Alvalade até 2028.A renovação, como noticiámos, prevê um aumento de salário dos 100 mil para os 400 mil euros por época e a subida da cláusula de rescisão dos 45 M€ para os 60 milhões de euros.Após empréstimos a V. Guimarães e Marítimo, com a presença em vários estágios de pré-época com Rúben Amorim, Geny conseguiu afirmar-se em Alvalade e, aos 22 anos, já estava a ser seguido por vários clubes europeus de nomeada, entre eles Aston Villa, Fulham, Udinese e Atalanta, que foi adversário dos leões na Liga Europa. A imprensa britânica chegou também a fazer eco de um alegado interesse do Tottenham e do Arsenal.O acordo agora anunciado acompanha as negociações com o Amora para a compra de 75% dos direitos que eram detidos pelo clube da Medideira, o que permitirá à SAD leonina ficar com a totalidade do passe. Neste momento, ainda não existe um entendimento mas as partes estão mais próximas, por valores a rondar os 2,4 milhões de euros.No Sporting desde 2019, Geny assinou até 2026. Os leões garantiram de imediato 25% do passe, a custo zero, ficando ainda com a possibilidade de adquirir os restantes 75%, de forma faseada, por 600 mil euros: 45% por 250 mil euros, até 1 de agosto de 2021; mais 20% por 150 mil euros, até 1 de agosto de 2022; e os últimos 10% por 200 mil euros, até ao passado dia 1 de agosto.A validade deste compromisso prescreveu há três meses sem que o Sporting acionasse o mecanismo, o que permitiu ao Amora exigir novas condições.