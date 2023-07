É oficial: Gyökeres é reforço do Sporting. O contrato é até 2028 e a claúsula de rescisão é de 100 milhões de euros.O avançado é a contratação mais cara do história do Sporting: 20 milhões de euros mais 4 por objetivos."Adicionalmente, o Coventry fica com o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valiade futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ouem função da concretização parcial dos objectivos individuais e colectivos acima referidos", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos epara efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º doRegulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que chegou aacordo com Coventry City F.C. (adiante Coventry) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitosdesportivos do jogador Viktor Gyökeres, pelo montante de € 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), aosquais podem acrescer até € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros) condicionados ao atingimento deobjectivos individuais e colectivos.Adicionalmente, o Coventry fica com o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valiade futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ouem função da concretização parcial dos objectivos individuais e colectivos acima referidos.Mais se informa que foi celebrado entre a Sporting SAD e o jogador um contrato de trabalho desportivoválido por 5 (cinco) épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2028, prevendo uma cláusula derescisão no valor de € 100.000.000,00 (cem milhões de euros).Informa-se, ainda, que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportadopela Sporting SAD e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionadatransferência ascendem a € 2.000.000,00 (dois milhões de euros)."