Iván Fresneda apresentado pelo Sporting: todos os números do negócio

É oficial: Iván Fresneda foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Sporting, assinando, segundo confirmaram os leões nas suas plataformas, um contrato válido até 2028 e ficando protegido por uma cláusula de 80 milhões de euros.Tal como o nosso jornal antecipou o lateral-direito, de 18 anos, chega dos espanhóis do Valladolid, a troco de 9 milhões de euros fixos, mais 3 mediante objetivos. O clube 'pucela' reserva, ainda, 10% de uma futura venda do internacional sub-19 pela Roja.O futebolista natural de Madrid, capital de Espanha, vai utilizar a camisola 22, tendo já realizado o primeiro treino na Academie, em Alcochete, na manhã de hoje, acompanhado de perto pelos elementos mais experientes, como o capitão Coates.