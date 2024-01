Koba Koindredi é reforço do Sporting até 2028: «Quero ajudar a conquistar títulos»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting CP (@sportingcp)

O Sporting oficializou esta tarde a contratação de Koba Koindredi até 2028 e blindou o contrato do jovem médio com uma cláusula de 60 M€O segundo reforço de inverno dos leões revelou-se "orgulhoso" com o novo passo que deu na sua carreira e destacou o ambiente que se vive no Estádio José Alvalade. "É um orgulho, um prazer e uma felicidade enorme estar aqui. Jogar num clube grande como o Sporting era uma dos meus objectivos. Todos nós queremos jogar em diferentes competições, nomeadamente nas europeias, e lutar por títulos e aqui posso fazê-lo", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde já se apresentou aos adeptos: "Sou um jogador com muita qualidade com os pés, com técnica e capacidade física e muito calmo que gosto de ajudar a equipa".A jogar por empréstimo do Valencia no Estoril desde o início da época, o médio revelou as razões que o levaram a apostar no futebol português. "Tomei a decisão de vir porque sabia que a Liga portuguesa era muito boa, sobretudo para os jovens jogadores se poderem afirmar. Queria ter minutos e jogar para crescer, por isso vim", acrescentou o jogador que também admitiu que recebeu boas indicações de Mateus Fernandes: "Disse-me que era um clube maravilhoso, com gente muito boa e para eu desfrutar. Agora quero estrear-me em Alvalade pois o ambiente no estádio é impressionante. É um estádio muito bonito, muito grande, e já vi que com os adeptos é uma loucura. Vou trabalhar para dar o melhor de mim e para ajudar o clube a ganhar títulos".