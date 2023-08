Oficial: Nuno Santos renova com o Sporting até 2027

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

O Sporting oficializou a renovação de contrato com Nuno Santos, que vigora agora até 2027, comohavia adiantado. A revisão do vínculo proporciona ao ala uma subida de vencimento, enquanto a cláusula de rescisão mantém-se nos 60 milhões de euros.Em declarações à Sporting TV, o esquerdino assumiu que a confiança nele depositada pelo clube é "um sentimento de muita felicidade e orgulho". "Já queria muito continuar aqui. Vou continuar a fazer tudo por este clube, tentar ganhar títulos, que bem merecemos. Vamos dar sempre tudo, porque é um clube enorme. Sentimo-nos muito felizes aqui, falo por mim e pela equipa. Sou mais um para ajudar, agora a caminho da quarta época", vincou.Num olhar ao passado, desde que no verão de 2020 chegou a Alvalade, proveniente do Rio Ave, o português admite que sempre foi "muito acarinhado por todos, tanto cá dentro, como fora, por parte dos adeptos". "Quando cheguei, fiquei muito surpreendido com o clube, estrutura e estou muito feliz. É um sentimento de muito orgulho e vou dar sempre tudo pelo clube", frisou, salientando o importante papel dos adeptos: "São sempre muito importantes para nós, precisamos muito deles na máxima força. Esperamos que, tanto em casa como fora, nos apoiem sempre, que nós vamos tentar dar muitas alegrias".A terminar, mas não menos importante, Nuno Santos acrescenta que chegar à Seleção Nacional é um dos seus "maiores objetivos", que espera alcançar em breve. "Tenho de trabalhar todos os dias para o conseguir e, depois, cabe ao seleccionador decidir se me convoca ou não. Mas é um dos meus sonhos representar a Seleção A", finalizou.