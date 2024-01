Oficial: Rúben Vinagre reforça Hellas Verona por empréstimo do Sporting

Rúben Vinagre foi oficializado como reforço do Hellas Verona, até final da época, por empréstimo do Sporting., o negócio entre os leões e os italianos pelo lateral esquerdo, de 24 anos, contempla uma opção de compra no valor de 4 milhões de euros.Caso essa cláusula seja acionada, o Sporting reserva o direito a 10 por cento de uma futura transferência do esquerdino. Vinagre, recorde-se, esteve cedido ao Hull City na primeira metade da época, mas acabou por ser pouco utilizado, o que também influenciou a mudança para Itália pela porta do Hellas Verona.