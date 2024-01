Olympiacos quer Jovane Cabral

Jovane voltou a entrar no radar do Olympiacos, avançou a rádio grega ‘Sport FM’. O extremo de 25 anos está desde o verão cedido à Salernitana, logo o clube do Piréu, que tem como treinador e diretor desportivo os portugueses Carlos Carvalhal e Pedro Alves, respetivamente, só poderá encetar negociações se o contrato com os italianos for antecipadamente terminado, como sucedeu com Rúben Vinagre, que saiu do Hull para o Hellas Verona.

Apesar de ter arrancado a época como titular no clube de Salerno, Jovane perdeu espaço desde que Paulo Sousa foi despedido do comando da equipa. Atualmente, está com Cabo Verde, nos ‘quartos’ da CAN.