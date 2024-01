Onda verde a caminho de Famalicão: Sporting esgota bilhetes em menos de 1 hora

O Sporting visita o Famalicão dia 3 de fevereiro (18h00), em partida a contar para a 20ª jornada, e a formação orientada por Rúben Amorim sabe, desde já, que contará com forte apoio nas bancadas. Isto porque no preciso dia em que os leões colocaram à venda os bilhetes disponíveis para a deslocação ao Minho, os sportinguistas disseram presente e acabaram mesmo por esgotar os ingressos em menos de uma hora."Em menos de 1 hora, os sportinguistas disseram uma vez mais presentes! Os bilhetes para o jogo frente ao Famalicão estão esgotados!", anunciou o clube de Alvalade, através das redes sociais, sendo que desta forma os adeptos acabam por esgotar os cerca de 300 disponíveis para a zona de visitantes no Estádio Municipal de Famalicão e que foram disponibilizados a partir das 16h00.Recorde-se que, nas deslocações para os encontros fora de casa no campeonato, os adeptos do Sporting têm esgotado sempre os bilhetes disponíveis, sucedendo novamente, agora numa fase inicial da 2ª volta.