Onda Verde chega até Portimão: Sporting coloca bilhetes à venda mas são apenas para sócios

O Sporting anunciou que colocará esta quarta-feira à venda, a partir das 16h00, os bilhetes cedidos pelo Portimonense para a visita aos algarvios, no sábado, em jogo da 15ª jornada do campeonato, a começar às 20h30.Segundo a nota no site oficial dos verdes e brancos, os ingressos, que custam entre 10 e 25 euros, estão disponíveis apenas para compra online e esta será destina exclusivamente aos sócios dos leões, respeitando critérios de antiguidade, neste caso de Gamebox (lugar cativo no José Alvalade).Espera-se nova 'Onda Verde', agora a Sul, sendo que vários adeptos do líder da Liga deverão tentar adquirir ingressos para outras zonas, através do Portimonense.