Onda Verde escala até à Suíça: bilhetes para a visita ao Young Boys já estão esgostados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já estão esgostados os vouchers que darão acesso ao Young Boys-Sporting, de 15 de fevereiro (17h45 de Portugal Continental), neste caso destinados aos adeptos dos verdes e brancos, anunciou esta quinta-feira o clube, menos... de 24 horas após os ter colocado à venda.





Com preço unitário de 25,5€, estes passes foram vendidos exclusivamente online e respeitaram critérios de antiguidade, neste caso pelos lugares cativos no José de Alvalade. Em data ainda a anunciar, os referidos vouchers deverão ser trocados pelo bilhete físico no Estádio Wankdorf, sendo sempre necessária a apresentação de documento identificativo.

É aí, em Berna, capital da Suíça, que a equipa de Rúben Amorim disputa a primeira mão do playoff da Liga Europa, que vai ajudar a definir as 16 equipas que, depois, jogaram os oitavos-de-final. A receção aos helvéticos está agendado para dia 22 de fevereiro, uma semana depois da 'ida'.