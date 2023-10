Onda verde no Bessa: Sporting esgota bilhetes para o jogo com o Boavista

O Sporting contará com um forte apoio no Estádio do Bessa, na visita desta segunda-feira ao Boavista, uma vez que os bilhetes disponibilizados para os sócios na plataforma online de venda do clube de Alvalade já se encontram esgotados. Desta forma, serão cerca de 2 mil os adeptos sportinguistas que marcarão presença na bancada norte do Bessa, sendo que outros adeptos e associados dos leões também adquiriram ingressos através de núcleos do norte do país, nomeadamente o 'Solar do Norte', sediado na cidade invicta.De resto, os sportinguistas que ainda desejem garantir um bilhete para o jogo desta segunda-feira podem consegui-lo através do site do Boavista, onde os axadrezados ainda têm disponíveis ingressos para o encontro.O plantel orientado por Rúben Amorim visita o Boavista, num jogo marcado para as 20h15 desta segunda-feira e no qual os leões poderão reforçar a liderança no campeonato. Recorde-se que, já antes na competição, os adeptos sportinguistas esgotaram os bilhetes noutras deslocações, tais como as visitas ao Sp. Braga, Casa Pia e Farense. Desta feita, segunda-feira, no Estádio do Bessa, a onda verde voltará a dizer presente.