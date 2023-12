Onda Verde ruma a Guimarães: adeptos do Sporting esgotaram bilhetes em menos de 24 horas

#OndaVerde até Guimarães



Os bilhetes para o jogo frente ao Vitória SC estão ? Obrigado pelo vosso apoio, Sportinguistas

9/12 ? 18h00 pic.twitter.com/vqpOhmr0j7 — Sporting CP (@SportingCP) December 7, 2023

Menos de 24 horas após o Sporting ter colocado à venda os bilhetes para os seus sócios, tendo em vista a deslocação de sábado a Guimarães, em jogo a contar para a ronda 13 do campeonato, o mesmo emblema anunciou que os ingressos... já estão esgotados, naquela que é a sexta ocasião em que os adeptos verdes e brancos compram a totalidade das entradas para embates como visitantes na Liga 2023/24.Assim, espera-se nova Onda Verde, agora no Minho, recordando-se que o encontro arranca às 18h00 e deverá confirmar uma bela casa no Dom Afonso Henriques. Muitos fãs dos leões, apurámos, estão a tentar garantir bilhete através do mercado secundário, ou seja, comprando aos adeptos do Vitória.