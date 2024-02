Onde Verde ruma a Moreira de Cónegos: adeptos do Sporting já esgotaram bilhetes

A #OndaVerde disse mais uma vez e os bilhetes para a partida frente ao Moreirense FC já se encontram esgotados!



Jogo a jogo. Lado a lado. VAMOS!!! pic.twitter.com/PZMREL6gT5 — Sporting CP (@SportingCP) February 17, 2024

Já está a tornar-se um hábito, e tanto assim que passou a ser tema de conversa nas antevisões de jogo de Rúben Amorim: à imagem do que tem acontecido nos jogos fora de casa, o Sporting anunciou este sábado que os bilhetes a que tinha direito para a visita a Moreira de Cónegos já esgotaram.O encontro realiza-se esta segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Os ingressos, recorde-se, foram colocados à venda na respetiva plataforma online na passada quarta-feira, dia 14, e tinham o preço único de 19 euros. O acesso era reservado a sócios.O Moreirense-Sporting é o jogo que encerra a 22.ª jornada da Liga. Com um jogo a menos (Famalicão), os leões têm neste momento os mesmos pontos (52) do Benfica, que segue na liderança. Os encarnados defrontam o Vizela este domingo no Estádio da Luz.