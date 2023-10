'Operação Bessa' já arrancou: Sporting vende bilhetes a 25 euros para o duelo com o Boavista

O Sporting arrancou com a venda de bilhetes para a deslocação ao terreno do Boavista, na próxima segunda-feira, referente à 9ª jornada do campeonato. Os ingressos, exclusivos a sócios, devem ser adquiridos online, pelo preço unitário de 25 euros.O processo de venda para o embate no Bessa teve início às 15 horas desta tarde e prolonga-se até às "23h59 de domingo (véspera de jogo) ou antes, caso esgotem os bilhetes a que o Sporting teve direito". "Cada cartão de Sócio válido com a quota mínima de Setembro de 2023 permite a compra de um bilhete ao preço unitário de €25 para a Superior Norte – Nível 1 sendo que a plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de Sócio", acrescentam os leões, rematando: "Contamos com o teu apoio, em todos os momentos e em todo o lado!"25 OUTUBRO - Quarta-feira das 15h00 às 23h59Lugares de Leão com Gamebox 2023/202426 OUTUBRO - Quinta-feira das 00h00 às 14h59Sócios com Gamebox entre 15 e 20 anos26 OUTUBRO - Quinta-feira das 15h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 11 e 15 anos27 OUTUBRO - Sexta-feira das 00h00 às 14h59Sócios com Gamebox entre 6 e 10 anos27 OUTUBRO - Sexta-feira das 15h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 1 e 5 anos28 e 29 OUTUBRO - Sábado e DomingoSócios do Sporting CP sem lugar anual"