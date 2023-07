Os números do negócio Chermiti: Everton vai pagar 15 milhões de euros pelo avançado

Depois do jornalista italiano Fabrizio Romano ter avançado que Sporting e Everton chegaram a acordo para a transferência de Chermiti está em condições de adiantar que os toffees irão pagar 15 milhões de euros fixos pela operação, prometendo chegar aos 20 através de objetivos.Os leões reservam, ainda, uma percentagem de uma futura venda, questão ainda a redimir, dado que a SAD pretende ficar com 20% e os ingleses ceder apenas 10.O avançado, de 19 anos, ainda treinou esta segunda-feira com o plantel principal, aguardando luz... azul para viajar até Liverpool. E isso está à distância dos últimos detalhes, incluindo do contrato que o ligará ao Everton.