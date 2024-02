«Os outros dois Mbappé»: Viktor Gyökeres "implacável" em destaque na imprensa espanhola

Kylian Mbappé é um dos jogadores em destaque no futebol mundial, não só porque deverá mesmo rumar ao Real Madrid, mas também porque continua a marcar muitos golos. A ‘Marca’, baseando-se nos números que o craque francês tem conseguido alcançar, dedica esta quinta-feira um artigo aos avançados em maior eviência no futebol mundial, intitulado 'Os outros dois Mbappé', e que também já conseguiram os mesmos feitos que o jogador do PSG. Um deles é... Viktor Gyökeres, o jogador do momento em Portugal.A ‘Marca’ começa por realçar que Kylian Mbappé esteve envolvido em 39 golos do PSG esta temporada, com 32 golos e sete assistências, destacando depois as características do internacional francês. Depois, fala de Luuk de Jong, avançado do PSV que, com 28 golos e 11 assistências, também esteve envolvido em 39 remates certeiros do emblema holandês esta temporada."Victor Gyökeres completa este tridente de avançados implacáveis", é assim que o jornal espanhol dá início ao parágrafo sobre o avançado do Sporting, que, tal como Kylian Mbappé e Luuk de Jong, com 28 golos e 11 assistências, também esteve presente em 39 golos dos leões, "que lhe permitem também sentar-se na mesa dos jogadores mais mortíferos da Europa". Mas o sueco destaca-se dos restantes, já que conseguiu alcançar esta marca com menos minutos em campo. "Até agora, ele jogou, 2.519 minutos, contra 2.828 de Luuk de Jong e 2.619 de Mbappé", realça o jornal espanhol.Recorde-se que Viktor Gyökeres, contratado esta época pelo Sporting ao Coventry City, é o melhor marcador da Liga Betclic, com 16 golos em 20 jogos.