Os segredos de Amorim aos olhos do 'Coaches' Voice': Da pressão intensa à adaptação tática

De forma gradual, Rúben Amorim tem vindo a ser conhecido na Europa do futebol pelo trabalho realizado à frente do Sporting, nomeadamente graças aos resultados conquistados pelos verdes e brancos em montras do velho continente, tais como Liga dos Campeões e Liga Europa nas maia recentes temporadas, um cenário que o levou também a ser escrutinado por vários órgãos especializados em tática e rendimento no desporto-rei.Entre eles, o portal 'The Coaches' Voice' publicou recentemente um artigo extenso acerca da maneira como se coloca em campo e o rendimento do Sporting, de Rúben Amorim, apontando aspetos chave para o sucesso do técnico de 38 anos. "Amorim impressionou tanto nos primeiros 13 jogos ao comando do Sp. Braga - dos quais venceu 10 deles - que o Sporting pagou uma quantia significativa para garantir a sua contratação em março de 2020", começa por explicar o portal que, em parceria com a Wyscout, enumera os pontos fortes do esquema montado por Rúben.No fundo, é descrito que o treinador de 38 anos implementou, primeiro de tudo, "um trio recuado adaptável" com "uma estrutura fixa" mas baseada "numa construção a partir de trás". Além disso, é tido que a "pressão intensa em zonas adiantadas", tentando "condicionar as zonas interiores da construção do adversário", ao ponto de aproveitar "as vias internas".Em termos de plano ofensivo, o 'Coaches' Voice' sublinha que o estilo de jogo é "semelhante ao que Graham Potter implementou no Brighton", com "três homens na frente móveis e em constante alterações nas zonas interiores", de modo a "criar espaço e aproveitar as entrelinhas".