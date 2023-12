Otávio não interessa ao Sporting

O Sporting não está interessado na contratação de Otávio, defesa do Famalicão, garantiu afonte oficial dos leões. Esta segunda-feira, foi noticiado o interesse da SAD leonina no central brasileiro de 21 anos, com o jogador a ser equacionado para reforçar o setor recuado dos verdes e brancos já a partir de janeiro, face à ausência de Diomande na fase final da CAN no início do próximo ano e ao calvário de lesões de St. Juste. No entanto, de Alvalade vincam ao nosso jornal que não existe nada no sentido de contratar o central do emblema minhoto.Esta temporada, Otávio leva 2 golos em 13 jogos ao serviço do Famalicão. Recorde-se que, ainda assim, no plano da estrutura do Sporting, existe a hipótese de tentar garantir mais um central para Rúben Amorim na janela de transferências de janeiro.