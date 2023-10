Ousmane Diomande eleito melhor defesa da Liga Betclic em setembro

Ousmane Diomande foi eleito o melhor defesa do mês de setembro na Liga Betclic. O defesa-central do Sporting reuniu a preferência dos treinadores principais da competição ao receber um total de 30,37% por cento dos votos.O costa marfinense, que chegou a Alvalade na época anterior proveniente dos dinamarqueses do Midtjylland, superou a concorrência de Otávio (Famalicão, com 15,56%) e de Otamendi (Benfica, 8,15%).Diomande, de resto, foi titular no eixo defensivo dos leões nas quatro partidas disputadas no período em avaliação, no qual registou um golo e uma assistência, que contribuíram para a série positiva do conjunto de Alvalade, que venceu três partidas e empatou no terreno do Sp. Braga.