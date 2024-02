Papa aministia Paulinho: em causa castigo pela expulsão na final da Taça da Liga de 2023

Um ano depois de Paulinho ter sido punido com dois jogos de castigo pela expulsão na final da Allianz Cup, a 28 de janeiro de 2023, diante do FC Porto, o Tribunal Arbitral do Desporto - para o qual o Sporting recorreu - informa que o jogador foi amnistiado ao abrigo da lei n.º 38-A/2023, que veio estabelecer um perdão de penas e uma amnistia de infrações por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa em Portugal.A decisão surge depois de o Conselho de Disciplina confirmar o castigo de dois jogos a Paulinho, por ter chamado "corruptos" aos árbitros da final da Allianz Cup com o FC Porto,a 28 de janeiro, no momento em que foi expulso."Face exposto, delibera o presente colégio arbitral amnistiar a infração pela qual o demandante foi sancionado pela demandada em sede de processo sumário de 31 de janeiro de 2023, nomeadamente as sanções de suspensão por dois jogos e de multa por 2.555 euros, por alegada prática da infração disciplinar prevista no artigo 158.º, alínea a) do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional", pode ler-se na deliberação do TAD.A decisão, tomada no dia 11 deste mês, foi revelada esta terça-feira.