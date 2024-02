Parar... nunca: Matheus Reis revela o que faz o Sporting ser "diferente"

Matheus Reis está a cumprir a quarta temporada no Sporting, pelo que é um dos jogadores do plantel que melhor conhece os hábitos de Rúben Amorim e restante equipa técnica. Por esse motivo, fala com propriedade sobre o que faz os leões serem "diferentes"... de todos."Destaco a intensidade e a cobrança no dia a dia. Mesmo quando ganhamos, no dia a seguir estamos aqui [na Academia Cristiano Ronaldo] a treinar. E às vezes terminam os jogos e fazemos trabalho pós-jogo no ginásio do estádio. Não deixar esse tipo de coisas cair é o que nos torna diferentes", vincou, em declarações à UEFA, certo de que o próprio estilo de jogo que Amorim incutiu não tem igual: "Todos os jogadores gostam de ter a bola, não são de chutar para a frente quando pressionados. Não é o nosso estilo. Aqui, todos assumem essa responsabilidade e têm a confiança do treinador".O defesa, de 28 anos, não tem dúvidas de que representa um "clube muito grande", para o qual se mudou, em 2021, por influência de Amorim. " Quando soube do interesse dele no meu futebol fiquei muito feliz. Eu e a minha família estamos super adaptados a Lisboa. A comida é muito boa. Eu e a minha esposa gostamos muito de viajar e de conhecer novos lugares", atirou.