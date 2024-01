«Parece repetição mas não é»: Gyökeres volta a ser eleito o melhor do mês na Liga

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting CP (@sportingcp)

Gyökeres soma... e segue. O avançado do Sporting voltou a ser eleito o Jogador do Mês da Liga, desta feita referente ao período de dezembro, completando assim um hat trick de distinções - já havia sido eleito nos meses de setembro e outubro/novembro.Na votação levada a cabo entre os treinadores principais da competição, o goleador dos leões somou 27,35% das preferências, suficiente para superar a concorrência de Rodrigo Gomes, do Estoril, com 22,22%; e Banza, do Sp. Braga, com 15,38%.Na etapa em questão, Gyökeres registou quatro golos (FC Porto, Portimonense e um bis ao Gil Vicente), além de uma assistência diante dos azuis e brancos.De resto, o próprio Sporting não tardou em reagir a mais um prémio do seu jogador. "Parece repetição mas não é", escreveram os verdes e brancos nas redes sociais.