Paulinho admite "carinho especial" pelo Sp. Braga... até o árbitro apitar: «Dentro de campo isso não existe»

Pouco antes do início do jogo entre o Sporting e o Sp. Braga, das meias-finais da Allianz Cup, Paulinho admitiu ter um "carinho especial" pelo Sp. Braga, a sua antiga equipa, isto é... até o árbitro apitar para o início do encontro."O Sp. Braga é uma equipa que eu gosto, tenho um carinho especial e muitos amigos lá. Mas dentro de campo isso já não existe. O que importa é ganhar", atirou, no momento em que pisou o relvado do Estádio Municipal de Leiria, antes do aquecimento. O português, de 31 anos, manifestou ainda a certeza de que o Sporting estará mais logo em campo à sua imagem. "Temos de ter o melhor Sporting, como temos tido: consistente, com boa dinâmica e unido. Queremos ganhar e chegar à final".Por outro lado,, o próprio deu a 'dica' de que Pote está apto para ir a jogo: "Se o Pote está bem? Sinceramente acho que sim, está bem".