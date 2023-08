Paulinho: «Claro que acredito na ida à Seleção. Sou português e jogo num grande»

Paulinho voltou a ser a principal figura do Sporting. O avançado marcou o único golo na vitória sobre o Famalicão (1-0), dando mais um triunfo aos leões e chegando aos quatro golos na Liga Betclic. Dada a boa fase, manifestou confiança em ser chamado por Roberto Martínez."Se tenho esperança em ser chamado à Seleção? Sim, claro que acredito! Sou português, jogo num grande, estou bem e não era a primeira vez. Acho natural acreditar", disse o atacante à Sport TV."Acima de tudo, ganhámos, que é o que queremos, continuar a ganhar. Três jogos e três vitórias. Isto do homem do jogo pouco interessa, honestamente, interessa é ganhar."É um Sporting com 3 jogos e 3 vitórias, agora tem o quarto jogo e vai tentar ganhar, que é o que interessa".