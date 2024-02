Paulinho convocado para o jogo com o Sp. Braga

Paulinho integra a lista de convocados do Sporting para o jogo com o Sp. Braga . O avançado, de 31 anos, está recuperado do traumatismo no pé direito que o impediu de ser utilizado em Leiria na passada quarta-feira."Saí do treino diretamente para aqui e, pelo que vi, vamos convocar o Paulinho. Irei só falar com ele agora no fim para vermos as sensações. Fez o treino todo, portanto é mais uma opção. O que temos de fazer é esquecer o último jogo e usar o que passámos o ano passado, quando tivemos um jogo parecido com o FC Porto. Uma final onde perdemos mas jogámos muito bem, e depois com uma ou duas movimentações por parte do FC Porto o encaixe foi diferente. As duas equipas viram os vídeos dos jogos e vão arranjar outras maneiras para vencer. Cada jogo tem a sua história. Temos de ver as caraterísticas dos jogadores que podem aparecer e tentar imaginar o que a outra equipa vai fazer, focando-nos na nossa forma de jogar. Ver o que o Sp. Braga pode apresentar e tentar imaginar o que vai acontecer neste jogo, que vai ter história diferente e espero que também um resultado diferente do último", referiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão da partida.O Sp. Braga-Sporting está marcado para domingo, às 18 horas, em Alvalade.