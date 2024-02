Paulinho é baixa por lesão na visita à União de Leiria

O Sporting defronta esta quarta-feira a partir das 20h45 a União de Leiria, em duelo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, e para esta partida Rúben Amorim não poderá contar com Paulinho. De fora dos eleitos para o encontro da prova rainha, o avançado de 31 anos nem seguiu viagem com a comitiva para a cidade de Lis e tudo devido a lesão.





De acordo com o emblema de Alvalade, o internacional português está a contas com um traumatismo no pé direito, razão pela qual não consta na ficha de jogo para a partida entre leões e leirienses.Face à ausência do camisola 20, Amorim aposta no trio ofensivo com Marcus Edwards, Gyökeres e Trincão.