Paulinho em tratamento no regresso do Sporting à Academia

O Sporting regressou na manhã desta quinta-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, no rescaldo da vitória contra a U. Leiria (3-0) , nos quartos de final da Taça de Portugal.De acordo com a informação disponibilizada pela comunicação do clube, os mais utilizados do jogo em Leiria fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.Por outro lado, e ao queapurou, Paulinho limitou-se a fazer tratamento. O avançado, recorde-se, não foi convocado para o embate da Taça por estar a contas com um traumatismo no pé direito, pelo que está em dúvida para a receção ao Sp. Braga, domingo, no regresso à Liga. Também St. Juste e Fresneda, ambos a recuperar de problemas físicos, estiveram entregues ao departamento médico.A equipa volta a treinar na manhã desta sexta-feira.