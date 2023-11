Paulinho: «Já estive em divisões inferiores, esta é a melhor forma de respeitar um adversário»

Autor de três dos oito golos do Sporting na goleada diante do Dumiense , o avançado Paulinho enalteceu a forma séria com que os leões se apresentaram esta noite, pese embora terem pela frente um conjunto do Campeonato de Portugal."Esta é uma boa maneira de passar. Fizemos um jogo sério e o facto de termos marcado tantos golos também demonstra o respeito que mostrámos em campo pelo Dumiense. E é sempre bom marcar, três golos ainda melhor. Temos de respeitar toda a gente e o Dumiense merece-o. Eu também já estive em divisões mais abaixo e acho que esta é a melhor forma de respeitar um adversário", considerou, à SportTV"Sabemos que vão ser jogos diferentes. Mas sim, queríamos dar uma excelente resposta e foi isso que fizemos"A competitividade dentro do plantel é óptima e em todas as posições. Acho que isso nos torna melhores, melhores jogadores e melhor equipa. Depois, jogar ou não isso já é com o mister. Trabalho para jogar, mas ele é quem decide"