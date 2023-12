Paulinho: «Vamos meter o pé de certeza. Seria um erro enorme pensar já no jogo com o FC Porto»

Paulinho fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Sturm Graz da última jornada da Liga Europa, partida agendada para amanhã no Estádio de Alvalade (20 horas)."Sim, apesar de não alterar na tabela é importante voltar a ganhar pois é bom para o grupo"."Nenhum, não está na equação. Só pensamos em ganhar amanhã pois temos de estar motivados todos os dias""É uma equipa fisicamente forte com jogadores rápidos. Todos os jogos têm uma história diferente e temos de saber como encaixar na equipas deles"."Tenho de trabalhar da mesma forma, no máximo. Exige mais de nós e faz bem à equipa, temos de estar preparados e para isso é preciso trabalhar no máximo"."O que prefiro é jogar. A posição não é muito importante, até já joguei na baliza (risos); sinto-me bem em qualquer posição""Vamos meter o pé de certeza absoluta e sem pensar em mais nenhum jogo. Um mau jogo amanhã é mau para o clube. Vamos entrar para ganhar e todos no limite""Queremos ganhar, é um jogo muito importante para nós. Somos sporting e entramos sempre com essa responsabilidade. Seria um erro enorme pensar já no jogo de segunda-feira [com o FC Porto]""Tenho a certeza que o mister não está a dar mais importância ao jogo de segunda e a mensagem é clara: temos de voltar a sentir o sabor da vitória. Todos os jogos são uma oportunidade para crescermos como equipa""Temos todos uma boa relação dentro e fora de campo, uma boa química. Posição em campo? Sinto-me confortável em qualquer uma da frente... e até já joguei a guarda-redes (risos)"