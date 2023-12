Paulo Almeida de saída do Sporting

Em dezembro de 2022 era distinguido pelo Grupo Stromp com o Prémio Especial Funcionário, um galardão atribuído por escolha; passado um ano, Paulo Silva Almeida está de saída do Sporting. Nos leões desde 2004, o agora ex-colaborador estava integrado no Departamento de Sócios, exercendo funções como gestor de Gamebox e Bilheteira. Nas últimas épocas, porém, Paulo Silva Almeida desempenhou um papel muito ativo na luta do Sporting pelo reconhecimento dos 23 títulos junto da FPF, uma guerra que nunca deu por perdida, tendo sido signatário de uma petição que levou à Assembleia da República. Segundo foi possível apurar, o clube justificou a dispensa de Paulo Almeida com motivo de extinção de posto de trabalho.