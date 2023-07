Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Bondo 'aprovado' no Sporting: «Vai ser uma potência enorme como defesa esquerdo» Hugo Marques, ex-companheiro do lateral no Petro de Luanda, traça perfil do reforço dos leões





• Foto: Facebook Batunews