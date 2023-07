Pedro Bondo já trabalha no Sporting: «Os adeptos podem esperar muito de mim»

O Sporting acaba de oficializar a contratação de Pedro Bondo, lateral-esquerdo angolano que chega por empréstimo do Petro de Luanda. Em Lisboa desde segunda-feira, comotestemunhou em exclusivo, o jogador, de 18 anos, vai começar por integrar a equipa B dos leões, mas sempre de olhos postos numa oportunidade de trabalhar com Rúben Amorim.Descrevendo-se como um futebolista que gosta de "ajudar os colegas", o reforço deixa uma promessa aos sportinguistas na apresentação oficial. "Era um sonho vestir esta camisola e agora consegui realizá-lo. Os adeptos podem esperar muito de mim", disse aos meios do clube.Bicampeão nacional de Angola e apontado como um dos grandes talentos do futebol do país, Bondo partilha o entusiasmo pela primeira experiência no estrangeiro. "Não estava à espera [do convite do Sporting]. Quando soube fiquei muito feliz. Falei com os meus pais e a minha família reagiu bem. A minha mãe disse: ‘Vai lá e rebenta!’ Felizmente deu tudo certo e todos ficaram felizes, estou cá para ajudar", disse o jovem defesa que no Petro de Luanda, motivado para fazer carreira em Alvalade."Passaram por aqui grandes jogadores como o Cristiano Ronaldo. Já me explicaram que o Sporting aposta muito nos jovens e eu sou mais um. Vou dar o meu contributo para ajudar a equipa da melhor forma", acrescentou Pedro Bondo, que já começou a treinar com os novos companheiros, na Academia, às ordens de Filipe Çelikkaya. "Os companheiros receberam-me bem, encontrei mais angolanos no plantel", observou, em alusão a Domingos Andrade e ao luso-angolano Leonardo Barroso.Bondo partilhou ainda a alegria por ter conquistado os dois últimos títulos nacionais do Girabola, tendo participado em 24 jogos na época passada. "Não esperava porque a equipa estava há muitos anos sem ganhar, foi muita alegria", admitiu, igualmente grato a Alexandre Santos, antigo técnico dos sub-23 dos leões, com quem trabalhou no Petro. "Quero agradecer ao treinador Alexandre Santos porque me ajudou muito a desenvolver-me na equipa principal. Aprendi muito com ele."