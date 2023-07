Pedro Miguéis, aos 18 anos, renovou contrato com o Sporting e revelou-se "muito feliz" com o voto de confiança que recebeu por parte dos responsáveis leoninos."O Sporting é o meu clube do coração e é um orgulho representá-lo. Estou melhor do que quando cheguei pela qualidade e quantidade dos treinos, que agora também fazemos só de guarda-redes e individuais. O trabalho que fazemos aqui, potencializa-nos e torna-nos melhores", afirmou o guardião, à Sporting TV, onde apontou o seu objetivo: "É chegar à equipa principal e ao topo, onde treinam e jogam os melhores. O Sporting sempre apostou na formação, sempre foi diferente por isso e isso alenta-nos o sonho. Sabemos que podemos chegar lá".O guarda-redes, na época passada, alinhou nos sub-23 e na equipa B, mas este ano começou a trabalhar exclusivamente sob as ordens de Filipe Çelikkaya. "Melhorei em termos físicos, sinto-me mais rápido e mais seguro. Sou um guarda-redes mais completo", assegurou.