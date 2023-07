Petro de Luanda confirma empréstimo de Pedro Bondo ao Sporting

Pedro Bondo vai mesmo reforçar o Sporting por empréstimo do Petro de Luanda, anunciou este sábado o clube angolano em comunicado. Os leões ficam ainda com opção de compra do lateral-esquerdo, de 18 anos, mediante o cumprimento de objetivos.O Petro de Luanda informa ainda que, caso o Sporting acione a cláusula de compra do jogador, garante uma percentagem do valor total de uma futura transferência.