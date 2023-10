Pirotecnia em Graz: Sporting escapa a proibição da venda de bilhetes mas leva multa pesada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já conhece a decisão da UEFA relativamente aos acontecimentos na visita do clube ao Sturm Graz, na 1ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, na qual foram utilizados engenhos pirotécnicos por parte de adeptos visitantes referentes ao emblema de Alvalade. Sabe, neste caso concreto, os verdes e brancos escapam a uma sanção ainda mais pesada - a qual poderia significar a proibição da venda de bilhetes para um próximo encontro europeu fora de casa -, acabando, ainda assim, por receber uma multa avultada.Mais concretamente, o Sporting terá de pagar 12.750€ de multa devido à utilização de pirotecnia na vitória por 2-1 sobre o Sturm Graz, em solo austríaco, evitando, de resto, que fique impossibilitado de vender ingressos para encontros seguintes, de acordo com o mapa de castigos que será revelado pela UEFA.Recorde-se que o Sporting encontra-se sob pena suspensa da UEFA relativamente a um processo pelo uso de pirotecnia na época passada, durante a visita ao Midtjylland. Nesse encontro, o clube de Alvalade recebeu uma multa pesada de 50 mil euros, além da pena devido ao "uso e arremesso de engenhos pirotécnicos por parte de alguns adeptos", numa partida em que "uma criança e um agente desportivo foram lamentavelmente feridos", sendo que a pena significaria um impedimento de vender bilhetes para um jogo das competições europeias, caso a atitude fosse mais tarde reincidente.A verdade é que na visita ao Sturm Graz voltou a ser utilizada pirotecnia por parte dos adeptos leoninos, mas a UEFA considerou que o cenário não justifica uma interdição relativamente à venda de ingressos, mas sim neste caso pela aplicação de uma multa no valor de 12.750€.