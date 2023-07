Plantel do Sporting com direito a folga ao sexto dia de estágio

O plantel leonino irá hoje usufruir de um dia de folga, a única prevista durante o estágio que vai decorrer até ao dia 26; na véspera, recorde-se, os leões têm mais um duplo teste, com o Portimonense, de manhã, em Lagos, à porta fechada, e com a Real Sociedad, à noite, no Estádio Algarve. Para a única pausa nos trabalhos, os jogadores foram autorizados a sair do hotel e regressar esta noite depois do jantar.

Na sequência da vitória sobre o Farense (2-1) e do empate com o Genk (1-1), ambos na na quarta-feira, o plantel realizou treino de recuperação. Morita, curiosamente, começou a fazer esse trabalho logo após ser rendido por Daniel Bragança, ao intervalo do particular com o Genk.