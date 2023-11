Plantel do Sporting continua preparação para o jogo com o Raków ainda sem Morita

O Sporting realizou esta terça-feira mais um treino tendo em vista o jogo com Raków, agendado para quinta-feira, às 20h00. Ainda sem Morita e Geny Catamo, que continuam entregues ao departamento clínico, Rúben Amorim afinou a estratégia para um jogo onde, uma vez mais, são esperadas várias alterações no onze leonino.O plantel leonino volta a treinar na quarta-feira, às 10h00, em Alcochete e os primeiros 15 minutos de trabalho serão abertos à comunicação social. À tarde, já em Alvalade, o técnico realizará a habitual antevisão da partida relativa à 4.ª jornada da Liga Europa (19h00).O Raków viaja na quarta-feira e realiza um treino ligeiro às 18h15, em Alvalade. Cerca de 15 minutos depois, o técnico e um jogador da formação polaca também falam à imprensa no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.