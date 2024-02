Polícia presente no TIC do Porto a caminho do Famalicão-Sporting

O adiamento da partida entre Famalicão e Sporting, derivado ao protesto da PSP no Estádio Municipal de Famalicão, levou ainda a outra movimentação neste caso na Invicta. Mais concretamente, motivado pela falta de operacionais em Famalicão - recorde-se que apenas 13 agentes da autoridade compareceram no estádio já que o restante contingente alegou baixa médica para o encontro da 20.ª jornada -, o que originou a chamada de agentes destacados da Unidade Especial da Polícia presentes no TIC do Porto.De acordo com a CMTV, a solução encontrada passou por destacar agentes da unidade de intervenção especial presentes no TIC, à margem das audições no Processo Pretoriano, rumo a Famalicão, de modo a serenar os ânimos e conseguir ter a segurança necessária no duelo entre Famalicão e Sporting.Recorde-se que neste momento o início da partida entre minhotos e leões foi adiada para as 19h00, de acordo com a Liga, mas nesta fase os jogadores das equipas ainda nem entraram em campo para o aquecimento.