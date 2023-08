Porro aconselha Fresneda a rumar a Alvalade: «Qualquer jogador deveria jogar no Sporting»

Porro recomenda a Fresneda que assine pelo Sporting: “É o clube ideal para ele”, em declarações exclusivas à B24.



"Qualquer jogador deveria jogar no Sporting, é um clube muito querido e, sobretudo, uma família. Um jovem como o Iván encaixaria muito bem. Tem muito futuro e seria…

Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, deixou, em declarações à página 'B24', uma mensagem a Iván Fresneda, aconselhando o jovem jogador e principal alvo dos leões no mercado de transferências a rumar a Alvalade."É o clube ideal para ele. Qualquer jogador deveria jogar no Sporting, é um clube muito querido e, sobretudo, uma família. Um jovem como o Iván encaixaria muito bem. Tem muito futuro e seria muito bom vê-lo com a camisola verde e branca. Não o conheço pessoalmente, mas vi-o jogar na seleção e em vários jogos no Valladolid e gostei, seria uma grande contratação", referiu Porro, de 23 anos.Refira-se que o negócio entre o Sporting e Iván Fresneda se prepara para viver horas decisivas e de paciência, numa altura em que os leões já têm luz verde para começar a negociar diretamente com os representantes do jogador