Porro e o golo anulado ao Sporting: «Achavam mesmo que o FC Porto podia ir para o intervalo a perder 2-0?»

Pedro Porro, antigo jogador do Sporting, recorreu às redes sociais para comentar o lance do golo anulado dos leões no clássico com o FC Porto, por suposta falta de Eduardo Quaresma sobre João Mário na jogada que termina com Gyökeres a cabecear para dentro da baliza defendida por Diogo Costa. Após indicação do VAR, o árbitro Nuno Almeida viria a analisar as imagens do lance e a anular o golo leonino. A decisão do juiz mereceu um comentário por parte do lateral espanhol, agora ao serviço do Tottenham: "Achavam mesmo que o FC Porto podia ir para o intervalo de um jogo a perder 2-0?", escreveu.