Porta Cristiano Ronaldo e não só: Veja as novas caras de Alvalade

O Sporting continua a mostrar um novo visual no seu Estádio José Alvalade e, desta feita, já com o próximo jogo na sua casa em mente (contra o Farense, na quarta-feira, para a Allianz Cup), o emblema leonino começou a colocar as identificações nas respetivas novas portas do recinto. Desde logo, há a destacar a primeira imagem visível relativamente à porta Cristiano Ronaldo, que se irá situar na entrada 7 do José Alvalade e foi inclusive aprovada numa votação por parte dos associados na última Assembleia-Geral que teve lugar no Pavilhão João Rocha.Além da porta CR7, posicionada na entrada 7 que alimenta os acessos para a bancada sul e central, existem ainda outras 11 entradas no José Alvalade: as portas com os nomes de Vítor Damas, Hilário, Francisco Stromp, Albano, Vasques, Travassos, Jesus Correia, Manuel Fernandes, Peyroteo, Jordão e Yazalde.