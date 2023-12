Portimonense-Sporting com acompanhamento especial: Tanaka vai comentar o duelo às... 5h30 da manhã

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Junya Tanaka (@junyatanaka18)

O Sporting visita este sábado o Portimonense, em partida da 15ª jornada, naquele que se perspetiva um duelo com casa cheia no Algarve. Face à grande procura por bilhetes no jogo em Portimão, vários adeptos irão acompanhar o encontro à distância e muitos até além-fronteiras, como é o caso de... Junya Tanaka. O ex-avançado do Sporting pendurou as botas este ano, com o último capítulo no Gifu, da liga japonesa, e passou agora para o papel de comentador, tarefa na qual irá acompanhar o jogo entre Portimonense e Sporting.Através das redes sociais, Tanaka deu conta disso mesmo, revelando que estará a cargo dos comentários do jogo para a DAZN no Japão, numa partida que será transmitida em solo nipónico às... 5h30 da manhã locais. "Estarei a fazer comentário futebolístico na véspera do Ano Novo, com o Portimonense, de Hiroshi Nakamura, contra o Sporting, agora com Hidemasa Morita no plantel", frisou o ex-avançado de 36 anos, não deixando de referir, claro, os compatriotas Nakamura e Morita, respetivamente guarda-redes do emblema algarvio e médio dos verdes e brancos.Tanaka, o qual alinhou época e meia no Sporting, clube onde somou 7 golos e 3 assistências num total de 25 encontros, irá relatar assim de perto o duelo que tem início para as 20h30 de sábado em Portugal.