Pote: «Cada dia é um novo começo. Respira, sorri e vai novamente»

Horas depois de ter sido um dos elementos mais agitadores do Atalanta-Sporting (1-1) e de ter desperdiçado algumas ocasiões para colocar os leões na frente do marcador - numa delas acertou nos dois postes -, Pedro Gonçalves recorreu às redes sociais para deixar uma curta mensagem, onde se mostrou confiante para o que aí vem."Cada dia é um novo começo. Respira, sorri e vai novamente", escreveu, em inglês, o jogador do Sporting.Recorde-se que os verdes e brancos garantiram ontem o 2.º lugar do Grupo D da Liga Europa, pelo que irão disputar um playoff de acesso à próxima fase da competição.