Pote chegou aos 150 jogos pelo Sporting: «Linda história que estamos a construir juntos. Venham mais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Sporting CP (@sportingcp)

Pote cumpriu esta quinta-feira, diante do Sturm Graz , o 150.º jogo com a camisola do Sporting e, após a partida, recorreu às redes sociais para assinalar esse número especial."Linda história que estamos a construir juntos. Venham mais", escreveu o internacional português, que ainda partilhou o vídeo que o Sporting fez para destacar esse facto.